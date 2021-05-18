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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Dereye uçan otomobilden sağ çıktılar

Dereye uçan otomobilden sağ çıktılar

Köprüdeki vatandaşlar ambulans

Bild Uçan Otomobil Direksiyon 

-Deredeki aracın görüntüsü
-Yaralı kadının çıkması
-Yaralıların ambulansa binmesi
-Aracın vinç ile çıkarılması

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dereye uçan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kadın kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.Alınan bilgiye göre, İrfanlı Mahallesi, Deliçay Deresi üzerinde seyreden Eren Abalak'ın kullandığı 80 AA 283 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu köprü bariyerlerini aşarak 10 metre yükseklikten dereye düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü ile yanında bulunan Huriye Yalçın kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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