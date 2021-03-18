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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dereye uçan otomobilden burnu kanamadan çıktı

Dereye uçan otomobilden burnu kanamadan çıktı

Dereye uçan otomobilden görüntü

Polis Bild Uçan Otomobil Polis Ekipleri Trol 

-DSİ tabelası ile dereye uçan otomobilden görüntü
-Dere içinde otomobili görenler vatandaşların şaşkınlığı
-Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza öğlen saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K.’nin kullandığı 81 DG 200 plakalı Volkswagen marka otomobil, Beyciler Mahallesi 1561 Sokak’ta seyir halinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada araç içinde kendi imkanları ile çıkan sürücü A.K., şans eseri yara almadan kurtuldu. Yol üzerindeki "Dereye girmek tehlikeli ve yasaktır" tabelasının arkasında dereye uçan otomobili görenler de şaşkınlık yaşadı. Dereye uçan otomobil, çekici ile bulunduğu yerden çıkarılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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