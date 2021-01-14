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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dereye uçan araçtan can kurtarma savaşı

Dereye uçan araçtan can kurtarma savaşı

Dereye uçan otomobilden detaylar

Korkuluk Uçan Otomobil Cep Telefonu Polis Ekipleri Direksiyon 

-itfaiye ekiplerinden detaylar
-Kurtarma çalışmaları
-Dereden detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )-Otomobile ile uçtuğu derede telefonla yardım istedi- Dereye uçan otomobilden sağ çıktı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. İtfaiye ekipleri dereye uçan araçtaki sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy İlçesi Hükümet Caddesi üzerindeki köprüde, İ.M.K.'nin sürücüsü olduğu 59 ABM 085 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, dereye uçtu. Köprü korkuluklarını kırarak dereye metrelerce yükseklikten düşen otomobilde sürücü İ.M.K. cep telefonu ile 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, güçlükle araç sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı. Olay üzerine şok yaşayan sürücü, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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