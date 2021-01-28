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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dereye düşüp sürüklenen aracın sürücüsü aranıyor

Dereye düşüp sürüklenen aracın sürücüsü aranıyor

Olay yerinden aracın görüntüleri

Direksiyon 

-Aracı kurtarma çalışmaları
-Fotoğraf

( MANİSA )- Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki dereye düştü- Araç düştüğü alandan 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulunurken sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor MANİSA

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde Seyitahmet Mahallesi yakınında bulunan dere üzerindeki köprüden geçen Özkan Atak yönetimindeki 16 ACJ 099 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Araç, düştüğü alandan yaklaşık 2 buçuk kilometre uzakta bulunurken sürücüsüne ise ulaşılamadı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün 16.30 sırlarında dere üzerinden geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye sürüklendi. Derede sürüklenen araç bugün bulunurken sürücüsünü arama çalışmaları ise devam ediyor. Dün saat 16.30 sıralarında Zeytinliova Mahallesine zeytin taşıyan ve ardından Akhisar şehir merkezine 16 ACJ 099 plakalı kapalı kasa kamyoneti ile hareket eden Özkan Atak’ın dere üzerinden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve derede sürüklendiği iddia edildi. Dereye düşen araç, düştüğü alandan yaklaşık 2 buçuk kilometre ilerisinde bulunurken sürücüye ise ulaşılamadı. Kayıp olan sürücü Özkan Atak için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından arama başlatıldı. (BG-SC-
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