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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Dereye düşen yaralı karaca tedavi edildi

Dereye düşen yaralı karaca tedavi edildi

dereye düşen karacayı kurtarma çalışmaları

Köpek Kamera Saldırı Trol 

-veteriner tedavisi
-karacanın doğaya salınışı
-karacanın arkasına dönüp bakışı

( BARTIN )- Tedavi edilen karacadan teşekkür bakışı BARTIN

- Bartın’da köpeklerin saldırdığı yaralı karaca dereye düştü. Kurtarılan karaca tedavi edildikten sonra yeniden doğal ortamına salındı. Karacanın doğal ortamına salınmasının ardından kendisini kurtaran ve tedavisini yapan ekiplere adeta teşekkür edercesine dönüp baktığı o anlar ise kameralara yansıdı. Bartın’ın Kurucaşile ilçesi Aydoğmuş Köyünde çalışma yapan DSİ ekipleri bir karacanın köpeklerin saldırısına uğradığını fark etti. DSİ ekipleri köpeklerden kaçarken dereye düşen karacayı kurtarmak için seferber oldu. Dereden yaralı olarak çıkarılan karacanın tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
Yaralı karacanın tedavisi bölgeye ekiplerle birlikte gelen Veteriner Hekim Tolga Kandıralı tarafından gerçekleştirildi.
Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan ve Veteriner Hekim tarafından tedavisi tamamlanan karaca genel sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yeniden doğal ortamına salındı. Karacanın doğal ortamına salınmasının ardından kendisini kurtaran ve tedavisini yapan ekiplere adeta teşekkür edercesine dönüp baktığı o anlar ise kameralara yansıdı.
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