Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı



- Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere yatağına düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Dereköy mahallesinde Niyazi Bektaş isimli vatandaş bahçede yaptığı çalışma esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre uzunluğu olan kayalıklardan dere yatağına düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Şalpazarı İtfaiye Grup Amirliği personelleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Niyazi Bektaş’ın düştüğü yere inen ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, talihsiz adamı dere yatağına sarkıtılan sedyeyle yukarı çıkardı. Emniyet ekiplerinin de yardımıyla çıkarılan Niyazi Bektaş yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. (OK-



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