Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

- Kurtarma çalışmalarından görüntü

( TRABZON ) - TRABZON

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri Dere Yatağı 


- Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere yatağına düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Dereköy mahallesinde Niyazi Bektaş isimli vatandaş bahçede yaptığı çalışma esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre uzunluğu olan kayalıklardan dere yatağına düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Şalpazarı İtfaiye Grup Amirliği personelleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Niyazi Bektaş’ın düştüğü yere inen ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, talihsiz adamı dere yatağına sarkıtılan sedyeyle yukarı çıkardı. Emniyet ekiplerinin de yardımıyla çıkarılan Niyazi Bektaş yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. (OK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı