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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dereye düşen karacayı kepçe operatörü kurtardı

Dereye düşen karacayı kepçe operatörü kurtardı

Dereye düşen karacanın görüntüsü

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Mahsur Kaldı Kepçe Operatörü Hayvan 


- Kastamonu'da karla kaplı dereye düşen karacanın yardımına, kapanan yolları açmak için görevli olan treyler operatörü yetişti. Operatör, karacayı boynuzlarından tutarak saplandığı yerden çıkardı. Kastamonu-Bozkurt karayolu üzerinde bulunan Yaralıgöz mevkisinde dereye düşen karaca, bir süre dereden çıkmaya çalıştı. O sırada kardan kapanan yolu açmak için görevli olan İl Özel İdaresine ait treyler operatörü İrfan Sürgit, karacayı fark etti. Treyleri durduran İrfan Sürgit, dereden çıkamayan karacaya yardım etti. Karaca mahsur kaldığı dereden kurtarılırken, treyler operatörü İrfan Sürgit’in ise etrafta bulunan çalılar ve dikenler nedeniyle elinde çizikler oluştu. Karacanın dereden kurtarılmasıyla birlikte treyler operatörü İrfan Sürgit, kardan kapanan yolları açmak için yoluna devam etti. Kar kalınlığının beline kadar geldiğini ve derede kara saplanan karacaya yardım etmek için dereye indiğini söyleyen Treyler Operatörü İrfan Sürgit, “Kara saplanan karacayı boynuzlarından tutarak kurtardım” dedi.
Kara saplanan karacanın saplandığı yerden çıkmaya çalıştığını ama başaramadığını görünce yardım etmeye karar verdiğini söyleyen Sürgit, “Kara saplanan karacaya dayanamadım ve dereye yanına güçlükle indim. Hiç karşı koymadı, boynuzlarından tutup zor olsa da kardan kurtardım. Dereye inerken çalılar elimizi ayağımızı yırtsa da verdiğimiz zahmetin önemi yok. Bu güzel hayvan kurtuldu ya bu bize yeter” diye konuştu.
(Vİ-HFV-
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