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Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı

Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı

Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı

Hastane Demir Korkuluk Korkuluk Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-dereden detay
-kurtarılan kadından detay
-itfaiye ekiplerden detay
-ambulansa konulma anı detay
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Karakoyun Deresine düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, iddiaya göre Karakoyun Deresi kenarındaki demir korkuluklarının üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek, yere beton zemine çakılan kadın ağır yaralandı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını merdiven yardımı ile dereden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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