Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı

Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Mahsur Kaldı Amatör Kamera Doğal Afet Amatör Büyükbaş Hayvan 


- Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi Kırlangıç Vadisi’nde ayağı kırılan ve mahsur kalan bir büyükbaş hayvanı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 8 saat süren operasyon ile kurtardı. Ekiplerin, derenin şiddetli akıntısı ve zorlu şartlar altında büyükbaş hayvanı kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Hisarcık Kırlangıç Vadisi bölgesinde besici Samet Erdoğan, hayvanlarını otlatırken bir büyükbaş hayvanın ayağı kırılması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, dün 19.26’da gelen bir büyükbaş hayvanın ayağı kırıldığı ve mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, bilgi, tecrübe, cesaret ve özverili çalışmaları ile 8 saat süren operasyonun ardından büyükbaş hayvanı kurtardı. Sedyeye alınarak kurtarılan ve araca kadar taşınan büyükbaş hayvan, tedavi edilmek üzere veterinere yönlendirilirken, gece saat 02.45’i geçtiği sıralarda operasyon tamamlandı. Öte yandan itfaiye ekiplerinin, derenin şiddetli akıntısı ve zorlu şartlar altında büyükbaş hayvanı kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 16 istasyon, 53 araç ve 258 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Çöl fırtınası bir şehri tuttuÇöl fırtınası bir şehri tuttu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement