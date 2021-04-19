Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dereye düşen 6 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Dereye düşen 6 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Kepçeden detay

Kız Çocuğu 

-Vatandaşlardan detay

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde dereye düşen 6 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, köy içerisinden geçen dere kenarında oyun oynadığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple suya düşen İpek Y. (6) adlı kız çocuğu yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. AFAD ekipleri köye sevk edilirken, Diyadin Kaymakamı Alper Balcı’da arama çalışmalarına katıldı.
Tüm ekiplerin arama çalışmaları için seferber edildiğini belirten Balcı, İpek’i arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.
(AG-AT-ÖZ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement