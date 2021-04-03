Dereye devrilmekte olan minibüs, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı
Minibüsün kurtarılma görüntüsü
( HATAY ) - HATAY
- Hatay'ın Samandağ ilçesinde dereye devrilmekte olan bir minibüs, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesinde plakası henüz belli olmayan minibüs dereye devrilmeden vatandaşların yardımlarıyla son anda kurtarıldı. (ALC
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