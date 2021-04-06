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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Dereler taştı, yollarda göçükler meydana geldi

Dereler taştı, yollarda göçükler meydana geldi

bölgeden görüntü

Toprak Kayması 

-incelemelerden görüntü
-derelerden görüntü
-toprak kaymasının yaşandığı yer
-detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- İnegöl'de derelerin taşması sonucu bir çok kırsal mahallede yollarda göçükler meydana geldi. Ekipler göçüklerin meydana geldiği yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. 2 gün etkili olan yağmur sonrası İnegöl'de bir çok derede su seviyesi yükseldi. Suların yükselmesiyle birlikte dereler taşma noktasına geldi. Suların köprülerin üst seviyesine çıkmasıyla bazı kırsal mahallelerde toprak kayması sonucu yollarda göçükler meydana geldi. Mahalle halkının ihbar etmesiyle bölgeye gelen BUSKİ ve İnegöl Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Toprak kayması sonucu kırsal mahallerde bir çok arazi sular altında kalarak zarar gördü.
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