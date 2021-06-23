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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Derede mahsur kalan kedi ile kirpi kurtarıldı

- Derede mahsur kalan kedi ile kirpi kurtarıldı

Turhal'da derede mahsur kalan kedi ile kirpinin kurtarılması

Yağmur Su Doğal Yaşam Alanı Irak 

-İtfaiye ekiplerinin çalışma yapması
-İtfaiye eri ile röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Turhal ilçesinde derede mahsur kalan kedi ile kirpi kurtarıldı Turhal ilçesinde etkili olan yağmur sonrası Çivril Deresi’nde su seviyesi yükseldi. Derede mahsur kalan kedi ve kirpiyi görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine giderek müdahalede bulundu. Derede mahsur kalan kedi ile kirpi kurtarılarak doğal yaşam alanın bırakıldı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. (Nİ-GF-
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