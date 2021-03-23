Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Derecik’te nergis çiçeği güzelliği

Derecik’te nergis çiçeği güzelliği

Nergis çiçekleri

Hava Sıcaklıkları Irak 

-Çiçekleri toplayanlar
-Detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Derecik ilçesinde çiçek açan nergisler kendine hayran bıraktı. Her sene olduğu gibi sıcak havanın artmasıyla bölgede ilk olarak çiçek açan nergisler güzel görüntü oluşturdu. Derecik ilçesinde doğada kendiliğinden yetişmesinin yanı sıra son yıllarda kültür bitkisi olarak da yetiştirilen nergis çiçekleri doğaya renk kattı. Güzelliği ile kendine hayran bırakan çiçek türlerinden biri olan nergis çiçeği, muhteşem kokusuyla da insanları büyülüyor. Nergislerin güzelliğiyle kendine hayran bıraktığını belirten Ercan Yılmaz, son yıllarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle geçen yıllara oranla daha çok nergis çıktığını söyledi.

Yılmaz, “Nergis çiçeği güzel kokusu ve görüntüsü nedeniyle çok tercih ediliyor” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement