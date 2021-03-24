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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Derecik karayolu dereye dönüştü

Derecik karayolu dereye dönüştü

Karayolundan görüntü

( HAKKARİ )- Etkili olan sağanak nedeniyle taşan dere karayolunu adeta yuttu HAKKARİ

Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Uttu 


- Hakkari’nin Derecik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan dereden dolayı sel suları karayolunu adeta yutarken, ilçenin Türkiye ile bağlantısı ise kesildi. Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı kentte, Şemdinli-Derecik karayolu da yağışlardan nasibini aldı. Kenarında geçen derenin taşması sonucu karayolu sel sularıyla kaplanırken, ilçenin Türkiye ile bağlantısı ise kesildi. Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Derecik-Şemdinli karayolunda meydana gelen selden dolayı kapandığını belirterek, “Dün akşamdan beridir şiddetli yağış sebebi ile dereler taşmış ve karayolunun belirli noktaları sular altında kalmış. Toprak kayması ve taşların gelmesinden dolayı kapanan yolun yeniden açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

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