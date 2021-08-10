Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Dere yatağında çıkan yangın bağlara ve zeytinliklere zarar verdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Dere yatağında çıkan yangın bağlara ve zeytinliklere zarar verdi

Dere yatağında çıkan yangın bağlara ve zeytinliklere zarar verdi

- Yanan bölgeden detaylar

Zeytinli Zeytinlik Yangın Yangına Müdahale Dere Yatağı 

- - Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasından detaylar
- - Zarar gören üzüm bağları ve zeytinliklerden detaylar
- - Genel detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dere yatağında çıkan yangın nedeniyle üzüm bağları ile zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü. Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Belenkaya Mahallesi Armutalan deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dere yatağında bulunan kuru otlar, cam kırıkları ve sıcak havanın da etkisiyle tutuşmaya başladı.
Dere yatağından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, vatandaşlar da su tankerleriyle yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yerleşim alanlarını da tehdit etti. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların büyük çaba harcadığı yangının evlere sıçraması önlenirken, dere yatağında bulunan üzüm bağları ve zeytinlikler büyük hasar gördü. Dere yatağından dumanların çıktığını gördükten sonra itfaiye ekiplerine haber verdiklerini söyleyen çiftçi Emir Ali Kökpınar, yangının rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğünü söyledi.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (HK-AY-HA-Y)
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı