Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dere yatağına yuvarlanan inek vinç ile kurtarıldı

Dere yatağına yuvarlanan inek vinç ile kurtarıldı

Kurtarılması anı görüntüsü

( RİZE ) RİZE

Kayalı Cep Telefonu Dere Yatağı 


- Rize'nin Pazar ilçesinde ahırdan kaçarak 20 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan inek vinç yardımı ile kurtarıldı. Olay Pazar ilçesine bağlı Ortaırmak Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sündüz Aras’a ait inek, sabah ahırdan kaçtı. Yakalamaya çalışan sahiplerinden kurtulmak için kaçan inek, kayalıklardan dereye yuvarlandı. Yaklaşık 20 metreden yuvarlanan ineği bulunduğu yerden çıkarmakta sahipleri yetersiz kalınca vinç çağırıldı. Hafif yaralanan inek vinç yardımıyla dereden çıkarıldı. Kurtarma anı ise cep telefonu ile kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement