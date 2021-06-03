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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dere yatağına düşen vatandaş için kurtarma seferberliği

Dere yatağına düşen vatandaş için kurtarma seferberliği

Kurtarma çalışmaları

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Dere Yatağı 

-detaylar
-Ambulansa konulması ve hastaneye sevki

( ANTALYA )-Kargıları kesmek isterken 6 metre derinliğindeki dere yatağına düşen şahıs ağır yaralandı ANTALYA

- Antalya'nın Kumluca ilçesinde kargı kesmek isterken dere yatağına düşen kişiyi, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Mehmet Genç, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı yanındaki, Gavur Deresi kenarına kargı temizliği yapmak için indi. Kargıların köküne ulaşmak için iyice kenara yaklaşan Genç, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Yardım seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine, ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan Mehmet Genç’i dere yatağından kurtarmak için çalışma başlattı. Dere yatağına inen itfaiye ve sağlık ekipleri Genç'i kaşık sedyeye aldı. Elden ele taşınarak sedye dereden çıkartıldı. Mehmet Genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Genç'in yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiği öğrenildi. Olayı gören komşu esnaflar ise, "Çocuklar dere kenarındaki kargıları kesiyordu, 'siz bu işi yapamayacaksınız' deyip kendisi kesmeye başladı.
Bir anda dengesini kaybedip dere yatağına düştü" diye konuştu.
(RS-İA-
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