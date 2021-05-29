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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dere yatağına düşen şahıs için ekipler seferber oldu

Dere yatağına düşen şahıs için ekipler seferber oldu

Ekipler detay

İlk Müdahale Ağaçlı Barla Sağlık Ekipleri Dere Yatağı 

-İtfaiye ekibinin çalışmaları
-Beton zeminde hareketsiz yatan şahıs detay
-Sağlık ekipleri detay
-Şahsın çıkarılışı
-Şahsın ambulansa konuluşu
-Acil servise getirilişi
-detaylar

( KOCAELİ -ÖZEL)- Dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten dere yatağına düştü KOCAELİ

- Kocaeli'de dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten dere yatağına düşen şahıs, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.Olay, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi santral rampasında bulunan dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen şahıs, dere yatağının yanında bulunan ağaçlık alanda oturduğu sırada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Şahsın beton zeminde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şahsın yukarıya çıkarılmasına engel olacak ağaçları kesen itfaiye ekibi, aynı zamanda dere yatağını örten tel örgülerin bir kısmını da kesti.Dere yatağına inen sağlık ekipleri de ilk müdahalelerin ardından şahsı sedyeye sabitleyerek, yukarıya çıkarmak için güvenliğini sağladı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, ekiplerin müdahaleleriyle düştüğü beton zeminden güvenle çıkarılıp ambulansa alınarak, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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