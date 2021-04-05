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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dere taştı, yollar kapandı...Araziler sular altında kaldı

Dere taştı, yollar kapandı...Araziler sular altında kaldı

dereden görüntü

Sağanak Yağış Tarım Sağanak Yağmur Gesi Tarım Arazisi 

-sel suları
-bölgeden görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber Cerrah, Kalburt ve Bedre deresinde taşkınlar meydana geldi. Bir çok tarım arazisi sular altında alırken, su seviyesi her dakika artıyor. Kalburt ve Organize Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayan köprü yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı. İnegöl'de dün gece etkili olan sağanak yağmur etkisini arttırdı. Yağışlarla birlikte bir çok dere taştı. Suların yükselmesiyle bazı bağlantı yolları kapandı. BUSKİ ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan deredeki suların yükselmesiyle bir çok tarım arazi de sular altında kaldığı öğrenildi.
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