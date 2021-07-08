Dere taştı: 2 aile mahsur kaldı

-debisi yükselen dereden görüntü

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( DÜZCE -ÖZEL)-Hem kanalizasyon patladı, hem dere taştı yollar sular altında kaldı DÜZCE



- Düzce’de etkili olan sağanak yağış sebebiyle merkeze bağlı Ozanlar Köyünde dere taştı. Taşan dere, köyün kanalizasyon hattını patlatınca 2 aile evinde mahsur kaldı. Düzce'de 3 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından merkeze bağlı Ozanlar Köyünde dere taştı. Taşan dere köyü sular altında bırakırken, kanalizasyon hattı da patladı. Patlayan kanalizasyondan akan pis sular ile birlikte derede ki su taşkınları 2 ailenin evine ulaşımı kapattı. Köy muhtarı Bülent Keser, dere kenarında evleri olan ve su taşkını sebebi ile yolu kapanan ailelerin yanlarına giderek herhangi bir sıkıntı ve sorunları olup olmadığını sordu. Evler, bahçeler ve ekilen mahsuller taşkın sonrasında sular altında kaldı. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise oluşturdukları yollar ile evlerine girip çıkıyor. Ayrıca, AFAD ekipleri de köy muhtarı ile sürekli irtibatta olarak suyun yükselip yükselmediğini takip ediyor. Muhtar köylüleri tek tek gezdi Ozanlar deresinin taşmasının ardından bölgelerde incelemelerde bulunan muhtar Bülent Keser, dere yataklarında evleri olan ve yollar taşkınlar sebebi ile kapanan vatandaşlara giderek, herhangi bir sorunlarının olup olmadığını sordu.

