Dere suları Körfez'e aktı

--TURAN İSTASYONU MEVKİİNDEN GENEL DETAY GÖRÜNTÜ

--İSTASYONUN SULAR ALTINDA KALMASINDAN GÖRÜNTÜ



( İZMİR ) -- Körfez'de çamurlu görüntü dikkat çekti İZMİR



- İzmir'de meydana gelen sel nedeniyle dere suları Körfez'e karıştı, mavi sularda çamurlu görüntüler dikkat çekti. İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. İzmir'in neredeyse tüm ilçelerinde dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Pek çok ev ve işyerini su basarken, araçlar da suya gömüldü. Dere sularının İzmir Körfezi'ne karışması ile Körfez çamur denizine dönüştü. Öte yandan sağanak yağış nedeniyle İzmir'deki toplu ulaşımda aksamalar yaşandı. İZBAN Turan istasyonunun sular altında kalması sebebiyle seferlere ara verildi, ekipler bölgedeki suları çekmek için uzun uğraşlar verdi. (CA-



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