Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Dere kenarındaki kahvaltı salonlarını sel böyle vurdu

Dere kenarındaki kahvaltı salonlarını sel böyle vurdu

Derenin görüntüsü

Sağanak Yağmur Yükselen 

-Selin yıktığı barakalar

( BURSA ) -- Çocuk oyun parklarını sel götürdü- Bursa'da eriyen kar suları sebebiyle coşan dereler bir çok yerde taşkına yol açtı BURSA

- Uludağ'da eriyen kar suları sebebiyle debisi yükselen İnegöl ilçesindeki dereler taşkına sebep oldu. İnegöl ilçesinde dere kenarına kurulu bir kahvaltı salonu da sel sularına kapılıp kullanılmaz hale geldi. Bursa'da kaynağını Uludağ'dan alan bir çok akarsu, eriyen kar suları ve sağanak yağmur sebebiyle yükseldi. Azgın akan dereler bir çok yerde taşmalara sebep oldu. İnegöl ilçesi Gündüzlü Mahallesi'nde de dere kenarına kurulu bir kahvaltı salonunun ahşap odaları sel sularına kapıldı. Ahşaptan yapılan kulübeler beton köprüye takılıp sürüklenmekten son anda kurtuldu. İş yerinin bahçe kısmında bulunan çocukların oynaması için kurulan park ta sel sularına kapılarak sürüklendi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Öte yandan şehir merkezinde bir çok dereninde debisinin yükseldiği gözlerden kaçmadı. (SA-İHS)
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement