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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti

Dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti

-Köpek mahsur kaldığı dere kenarında

Mahsur Kaldı İş Makinesi Köpek Kar Yağışı Irak 

--Dereden karşıya geçen iş makinesi ile köpeğin kurtarılması
--Kurtarılan köpek aracın arkasına koyulması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Yakakent ilçesinde dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti. Merkeze bağlı Recep köy Fındıkçılar mevkisinde dere kenarında yaklaşık 20 gündür mahsur kaldığı tahmin edilen köpeği kurtarmak için belediye ekipleri seferber oldu. Yoğun kar yağışının ardından su debisinin yükselmesi sonucu mahsur kalan köpeği kurtarmak için seferber olan belediye ekipleri iş makinesiyle köpeği bulunduğu yerden aldı. Ekipler tarafından kurtarılan köpeğin, veteriner hekim tarafından kontrolü yapıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpek, kontrollerin ardından barınağa bırakıldı.
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