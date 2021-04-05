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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dere debisi yükseldi, işçiler suya kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Dere debisi yükseldi, işçiler suya kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı

detaylar

Hastane Dere Yatağı 

-röportajlar

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde bugün Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı. Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı. Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada "Sele kapılan işçilerden biri Duroğlu belde merkezinin biraz aşağısında vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı" dedi.
Çetin, bölgedeki çalışmaları takip ederek görevlilerinden bilgi alırken, hayatını kaybeden işçinin cesedinin dere yatağından çıkartmak için çalışma başlatıldı. (AB-ÖS-Y)
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