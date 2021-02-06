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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Derbi maçını izlerken yangına yakalandılar

Derbi maçını izlerken yangına yakalandılar

İtfaiye ekipleri

Derbi Maçı Akalan Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Mahalle sakinleri
-Detay
-Röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sultanbeyli’de ev sakinleri derbi maçını izlerken bahçede meydana gelen kamelya yangını korkuttu. Mahalleli sokağa dökülürken, Bahçedeki otomobil yangında zarar görürken, kamelya kullanılamaz geldi. Yangın Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin olduğu saatlerde Sultanbeyli’de meydana geldi. Akpınar Mahallesinde Güzin Caddesinde bir binada derbiyi izleyen ev sakinlerinin bahçesininde bulunan kamelyada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kamelya altında bulunan otomobile de sıçradı. Derbiyi izleyen ev sakinleri büyük panikle araçlarını kurtarmaya çalıştı. Yangın paniğiyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Derbi saatinde facianın eşiğinden döndük Mahalle sakini Doğan Doğutepe, Mahallede herkes derbi maçını izliyordu. Büyük bir sesle yangın olduğunu duyduk. Komşularımıza yardıma koştuk otomobili çekerek kurtardık. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Derbi saatinde büyük bir facianın eşiğinden döndük” diye konuştu.
(MB-)
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