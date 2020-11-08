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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Depremzedelerin eşyaları kuru temizlemecide kaldı

Depremzedelerin eşyaları kuru temizlemecide kaldı

Kuru temizlemedeki kayıp eşyalardan genel detay görüntü

Depremzede Kayıp Eşya Deprem Irak 

-Barış Balkar ile röportaj

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın yakınında kuru temizlemecilik yapan Barış Balkar isimli esnaf, enkaz altında hayatını kaybeden müşterilerinin kıyafetlerini yakınlarına teslim etmeyi bekliyor. İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binaların arasında Bayraklı ilçesindeki Emrah Apartmanı da vardı. O binanın yakınında kuru temizleme hizmeti veren esnaf Barış Balkar, depremde hayatını kaybeden müşterilerin yanı sıra akıbetini bilmediği depremzedelerin kuru temizlemeye verdiği kıyafetlerin kendisinde kaldığını söyledi.

Ölen müşterilerinin yakınlarını ve kıyafetlerini kendisine teslim eden depremzedelere eşyalarını geri vermek istediğini kaydeden Balkar, "Bize kıyafetini veren bazı müşteriler depremde öldü, bazılarının yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum" dedi.
"Halısını bıraktı, yarım saat sonra depremde öldü" Balkar, "Buradaki en eski esnaflardan biriyim. Semtteki birçok kişiyi tanıyorum. Birçok da müşterim var. Deprem olduğundan bu yana kime hangi ürünü teslim edeceğimizi bilmiyoruz. Selamlaştığımız arkadaşlarımızı depremde kaybettik. Yaşayanlar da taşınıyor. Burası yaşayan bir ölü kente döndü. Bir doktor müşterimiz mesaiden çıkmıştı. ‘Çok yorgunum, halıyı kuru temizlemeye bırakayım 3-4 gün sonra alırım’ dedi ve yarım saat sonra deprem oldu. Enkazdan da ilk o çıkarıldı. Maalesef kendisini kaybettik. Çok üzüldük ama onun gibi birçok müşterimize ne olduğunu bilmiyoruz. Yaşıyorlar mı, hayatlarını mı kaybettiler bilmiyoruz. Belki de taşındılar. Enkaz altında kalan kişilerin yakınları eşyaları almak için bize gelsin, sistemden bakıp eşyalarını teslim edelim. Eşyaları aldıktan sonra nasıl bir ruh hali yaşayacağız düşünmek istemiyorum. Eğer alan olmazsa bu eşyaları bir yerlere bağışlamayı düşünüyorum. Buradaki birçok eşyanın sahibi gelmedi" diye konuştu.

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