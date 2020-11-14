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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Depremzedelere ait battaniyeleri satılığa çıkardılar

Depremzedelere ait battaniyeleri satılığa çıkardılar

battaniyelerden görüntü

Deprem Felaketi Depremzede Felaket Zabıta Seyyar Satıcılar 

-toplanması
-ekiplerden görüntü
-detaylar

( İZMİR )- Depremzedelerin battaniyeleri düzenlenen operasyonla işportadan toplandı İZMİR

- Konak Belediyesi zabıta ekipleri, depremzedeler için Bayraklı’ya getirilen battaniyelerin işportada satıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirerek üzerinde AFAD etiketi olan battaniyelere el koydu. Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaştan gelen ihbar üzerine Basmane’de operasyon düzenledi.
1304 Sokak’ta park yeri olarak kullanılan boş alanda AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) logolu battaniye satışı yapıldığına ilişkin ihbarı değerlendiren zabıta, baskın yaptı. Baskında, İzmir depreminde evleri yıkılan veya hasar gördüğü için deprem çadırlarında yaşamak zorunda kalan vatandaşlar için temin edilen battaniyelerin satılığa çıkarıldığı anlaşıldı. Battaniyeleri satmaya çalışan seyyar satıcılar hakkında işlem yapılırken, satışların yapıldığı alanda bulunan battaniyeler toplanarak Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait depolara götürüldü. “Deprem felaketinden çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız” Yaşanan olay ile ilgili açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bayraklı’daki çadır alanında olması gereken battaniyelerin Basmane semtinde satışa çıkarıldığına dair ihbarı dikkate alarak zaman kaybetmeden zabıta ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerde, evlerini kaybetmiş hemşehrilerimizin battaniyelerinin, vicdandan yoksun kişilerce satışa çıkarıldığını gördük. Zabıta denetimlerimizi artırarak, deprem felaketinden çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız” dedi.

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