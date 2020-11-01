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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Depremzede anne ve kızı, memleketleri Karacasu'da yan yana defnedildi

Depremzede anne ve kızı, memleketleri Karacasu'da yan yana defnedildi

cenaze namazından ve helallik almadan detay

( AYDIN ) AYDIN

Baba Ocağı Cenaze Deprem Cenaze Namazı Deprem Anı 


- Aydın’ın Karacasu ilçesinden olan ve İzmir depreminde Bayraklı’daki Rızabey Apartmanında göçük altında kalan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı. Memleketleri Karacasu ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi’ne getirilen anne Nilüfer ve kızı Asya Daloğlu gözyaşları arasında toprağa verildi.
Aslen Aydın’ın Karacasu ilçesinden olan ve İzmir’deki 6.6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan Nilüfer Daloğlu (45) ve kızı Asya Daloğlu’nun (11) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem anında bulundukları Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı’nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Nilüfer Daloğlu ve kızı Asya Daloğlu’nu kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kendilerinden haber alamayan yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken, ekipler yaptıkları kurtarma çalışmalarında anne ve kızın cansız bedenini, enkaz altından çıkardı. Ailenin diğer çocuğunun ise yaralı bir şekilde kurtarıldığı öğrenildi. Anne ve kızın cenazeleri bugün Karacasu ilçesine bağlı Dandalaz Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Ataköy Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal başta olmak üzere belediye meclis üyeleri, Ataköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Dibek, acılı baba Ahmet İsa Ersoy ve aile yakınları ile birlikte yüzlerce kişi katıldı.
Helallik istenmesinin ardından depremde hayatını kaybeden anne Nilüfer ve 11 yaşındaki kızı Asiye Daloğlu yan yana toprağa verildi.
Cenaze namazı sırasında aile yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşlarına boğuldu.
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