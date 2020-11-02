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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Depremin yaşattığı paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Depremin yaşattığı paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

DEPREM ANI

( İZMİR ) İZMİR

Salar Deprem Akalan 


- İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin yaşattığı paniğe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bornova Kazım Dirik mahallesindeki bir ofiste kaydedilen görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Depreme ofiste yakalanan çalışanların bir kısmı dışarı çıkmaya çalışırken diğerleri ise gelen uyarıyla çalışma masalarının altına giriyor. Büyük panik yaşayan çalışanlar depremin sona ermesiyle dışarı çıkıyor.
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