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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü

Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü

İNCİNİN GÖRÜNTÜSÜ

( İZMİR ) İZMİR

Sosyal Medya Fizik Tedavi Deprem Akalan 


- İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 17 saat sonra çıkarılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, depremin ardından ilk kez fizik tedavi sayesinde yürüdü. DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, İzmir'deki depreme Rıza Bey Apartmanı'nda evde yalnız olduğu sırada yakalanmış, enkazdan 17 saat sonra kurtarılmıştı. Bir süredir Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Okan, fizyoterapisti Ezgi Eryılmaz eşliğinde depremden sonra ilk kez yürüdü. İnci Okan'ın babası Bülent Okan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. (CA-
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