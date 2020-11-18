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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Depremin sembollerinden İnci çağrıda bulundu

Depremin sembollerinden İnci çağrıda bulundu

DETAYLAR

( İZMİR ) - Depremin sembollerinden İnci, çağrıda bulundu- "Lütfen sesimizi duyun ve biz depremzedeler için bir çözüm üretin" İZMİR

Sosyal Medya Depremzede Hastane Deprem Tedavi Süreci 


- İzmir'deki depremde 17 saat sonra enkazdan kurtarılan ve tedavisi devam eden 16 yaşındaki İnci Okan, babasının sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalan 16 yaşındaki İnci Okan, depremin 17. saatinde enkazdan kurtarılmıştı. Tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesinde devam eden Okan, babasının sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Okan, "Tedavi sürecim, Ege Üniversitesi Fizyoterapi Bölümünde devam ediyor. Fakat son aldığımız bilgilendirmeye göre burası pandemi hastanesine çevrilecekmiş. Ben ve kuzenim Alp'in tedavi süreci bu durumda yarım kalmış olacak. Lütfen sesimizi duyun ve biz depremzedeler için bir çözüm üretin. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum; lütfen bize yardımcı olun" dedi.
(CA-
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