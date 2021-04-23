Depremin sembollerinden Ayda, makam koltuğunda

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( İZMİR )- Ayda’nın 23 Nisan dileği, okulların açılması oldu- Ayda’nın abisi Atakan Gezgin:- “Annemin adı parka verilsin” İZMİR



- İzmir depreminin sembolü Ayda Gezgin, hayata tutunduktan sonraki ilk 23 Nisan’da Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un makam koltuğuna oturdu. 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra sağ olarak çıkarılan 4 yaşındaki Gezgin’in Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel isteği, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen okulların açılması oldu. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamını İzmir depreminin sembollerinden Ayda’ya bıraktı. Kırmızı-beyaz balonlarla donatılan makam odasında Başkan İduğ’un koltuğuna oturan 4 yaşındaki Ayda Gezgin, pandemiden dolayı kapalı olan okulların tekrar eğitime başlamasını ve belediyenin anaokulu açmasını istedi. “Annemin adı parka verilsin” Daha sonra makam koltuğuna oturan Ayda’nın abisi Atakan’ın isteği ise depremde kaybettikleri anneleri Fidan Gezgin’in isminin Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinin yakında bulunan Barış Parkı’na verilmesi oldu. Buluşmada minik Atakan Başkan İduğ’dan Bornova Belediyespor Basketbol Takımı’na 5 milyon TL bütçe ayırarak şampiyon yapmasını da istedi. Salgının bir an önce son bulmasını ve okulların açılmasını dileyen Başkan Mustafa İduğ, Ayda ve Atakan’ın isteklerini yerine getirme sözü verdi. “Korona virüsün bitmesi için yeni bir ilaç yapardım” Başkan İduğ’un 23 Nisan konukları arasında 2015 yılında Bornova Belediye Başkan Yardımcılığı görevindeyken yaşamını yitiren Muhammet Yıldız’ın torunları Defne ve Nehir de vardı. 7 yaşındaki Defne Başkan İduğ’dan korona virüs salgınına karşı dikkatli olmasını istedi ve tüm dünyanın barış içinde yaşamasını diledi. 11 yaşındaki Nehir ise bir önce okuluna kavuşma isteğini dile getirirken, “Ben başkan olsam korona virüsün bitmesi için yeni bir ilaç yapardım” diye konuştu.

Duygu yüklü bir bayram Duygu yüklü bir bayram yaşadıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Bu 23 Nisan bizim için çok özel. Ayda’yı, abisini ve 2015 yılında aramızdan ayrılan başkan yardımcımız Muhammet Yıldız’ın torunlarını ağırladık. Hepsini başkanlık koltuğuna oturttuk ve isteklerini aldık. Dün de depremde yaşamları yitiren Feryal Özge Tekin (14) ve Ömer Yiğitcan Tekin’in (4) isimlerini, onları ölümsüzleştirmek amacıyla evlerinin yakınındaki parka vermiştik. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Umarım salgın biter 23 Nisanları eskiden olduğu gibi hep birlikte sokaklarda kutlarız. Türkiye ve tüm dünyaya sağlık diliyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” sözlerine yer verdi.



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