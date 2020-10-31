Depremin sembol ismi Buse'nin kahramanı Özlem Tezel o anları anlattı

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile telefonda konuşarak onu sakinleştiren Kızılay görevlisi, o anları anlattı. İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda yaşayan Buse Hasyılmaz, depremin etkisiyle yıkılan binada enkaz altında kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Manisa Kızılay Şube Görevlisi Özlem Baran Tezel ile telefonda konuşan Buse, depremin 17. saatinde kurtarıldı. Kızılay görevlisi Tezel, o anları anlattı. Tezel, "Her 15 dakikada bir, yarımşar, birer dakika aralıklarla şarjının bitmesine izin vermeden ve sakinliğini koruması adına konuşarak krizi yönetmeye çalıştık. Ben Kızılay Manisa Şube'de ilk yardımcıyım. Biz hastamızdan önce bilgi aldık. Bilinç durumu zaten açıktı. Kırığı çıkığı, kanaması var mı diye bilgi aldık. Burada asıl tebrik edilmesi gereken kişi Buse. Gerçekten çok güzel dayandı. Bizim 5 dakikamız, içerideki Buse için 1 saat. Krizi çok güzel yönetti. İnşallah diğer kazazedelerimiz de çıkacaktır. Kızılay olarak biz buradayız" dedi.

Buse ile telefon konuşmasını anlatan Tezel, "Buse acil olarak çıkmak istediğini söylüyordu. Sabırla beklemesini söyledik. Erken dönemde bir şey duyamıyordu. Köpeğin sesini duyması umut oldu bizim için. Buse enkazdan çıkar çıkmaz biz başka yere intikal ettik. Bu sebeple enkaz sonrası görüşme fırsatımız olmadı. Önemli olan onun dışarı çıkması ve diğer kazazedelerin dışarı çıkması. Biz Kızılay olarak vatandaşların yanındayız" diye konuştu.





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