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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Depremin merkez üssü Sığacık'ta bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin merkez üssü Sığacık'ta bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

havadan genel, detay drone

Deprem Elektrik Kesintisi Tsunami Yükselen Irak 

-kala içinden genel, detay
-depremi yaşayan vatandaş röportaj
-genel, detay
-karaya oturan, yan yatan tekneler

( İZMİR -DRONE) İZMİR

- İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi tsunami sonrası havadan görüntülendi. Deprem ve tsunaminin geride bıraktıkları gün ağarınca ortaya çıktı. 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesindeki tsunami sonrası bölge havadan görüntülendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği tsunami faciasının izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Denizde yan yatan tekneler ve suların önüne kattığı suların geride bıraktığı çamur içerisindeki sokaklar facianın boyutunu gözler önüne serdi. Tsunaminin gelmesi ile birlikte yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridinde bulunan işletmeler, tamamen sular altında kalmıştı. Denizden gelen dev dalgalar sahil kenarındaki işletmelere ait masa ve sandalyeleri sürükleyerek yerle bir etmişti. Tekneler karaya oturdu Tsunaminin ardından yükselen dalgaların bir anda çekilmesi ile tüm tekneler karaya oturdu. Yaşanan olayları çaresiz gözlerle izleyen vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Tsunaminin etkisini sona erdirmesinin ardından vatandaşlar teknelerine gelerek hasarlarının olup olmadığını kontrol etti. Tsunaminin ardından bölgeye yardım yağdı. Belediyeler ve yardım kuruluşları bölgeye intikal ederek vatandaşların yanında yer aldı. Sıcak çorba ve çay ikramında bulunulan vatandaşlar, iş yerlerini temizleme çalışması başlattı. Bölgedeki bazı kısımlarda yaşanan elektrik kesintisinin ardından bu bölgede bulunanlar çalışmalarına günün ilk ışıklarında başlamak üzere ara verdi.
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