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Depremin ardından ekiplerin çalışması sürüyor
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Depremin ardından ekiplerin çalışması sürüyor

Depremin ardından ekiplerin çalışması sürüyor

- Ekiplerden görüntüler

Deprem 

-- Mahalleden görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ekipleri depremin merkez üssü Saraycık Mahallesi'ndeki incelemeleri sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından depremin merkez üssü olan Saraycık Mahallesi'ne giden ekiplerin incelemeleri devam ediyor. İncelemelerde şuana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı öğrenildi. (TB-
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