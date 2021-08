20 Dakika Hakkında

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...

-Yıkılmadan önceki hali havadan görüntü (ARŞİV)-Röportajlar-Detaylar( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- Avcılar halkı deprem sonrası minaresi yıkılan ve daha sonra çürük raporu verilip komple yıktırılan Hacı Ahmet Tükenmez Cami’ne kavuşmayı bekliyor İSTANBUL- Silivri açıklarındaki 5.8’lik depremde minaresi yıkılan ve sonrasında da çürük raporu verilerek yıkılan Avcılar’daki Hacı Ahmet Tükenmez Caminin, adeta yerinde yeller esiyor. 2 yıl geçmesine rağmen caminin yapılmaması ve yerinde molozların duruyor olması vatandaşların tepkisine yol açarken, vatandaşlar bir an önce caminin yapılmasını istiyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8’lik depremin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Deprem esnasında Avcılar’da E-5 kenarında bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin minarelerinden birisi yıkılmıştı. Yapılan beton ölçümlerinin ardından caminin beton kalitesinin ve demirlerinin dayanıksız olduğu gerekçesiyle cami yıktırılmıştı. Yapılan yıkımın ardından geçen aylara rağmen caminin bulunduğu alana henüz bir çivi bile çakılmazken yıkımdan kalan molozlarda yerinde duruyor. Camiyle ilgili henüz bir projenin de bulunmadığı ileri sürüldü. Çevre sakini vatandaşlar esnaf ve vatandaşlar ise camilerine yeniden kavuşmak istediklerini belirtiyor. “Allah’ın evini yıkıyorlar, bir de üstüne yapmıyorlar” Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin önünden üzülerek geçtiğini ifade eden bir vatandaş, “Ben her zaman bunun önünden geçiyorum. Allah yardımcıları olsun, inşallah yaparlar. Ben bir şey demiyorum. Allah’ın evini yıkıyorlar bir de üstüne yapmıyorlar. Böyle bir şey olur mu?” dedi.“Bayanların mescidi yok, abdest alma yeri yok” Yıkılan caminin yakınında esnaf olan Tayfun Telli ise etrafta ibadetlerini yapacakları mescit bulmakta da zorlandıklarını kaydederek, “Camiyi yıktılar hala hafriyatı bile aynı şekilde duruyor. Artık kim bu görevi yapıyorsa, hiç kimse el atan yok. Doğru dürüst mescit bile yok yani. Yani bayanların mescidi yok, abdest alma yeri yok. bu konuda kimse el atmıyor, bir şey yapmıyor, burada mağduruz. Böyle boş kalacağına başka bir şey değerlendirilsin. Metro falan yapılsın, gene cami yapılsın. zaten caminin yapımı toplasan 7 yıl sürer. Kimse el atmıyor. Geçen geldiler elektriği bizden aldılar. Kapıyı yan taraftan vermiş, bildiğin giriş çıkışı yasaklamış. İki yıldır çalışma yok” diye konuştu.“İki yıl geçti hiç kimse, hiçbir şekilde bir çalışma yapmıyor” Daha önce konuyla ilgili müftülük ile de görüştüğünü söyleyen Hediye Özbek isimli bir diğer vatandaş ise , “Bu konu ile ilgili geçen sene ben müftü beyle görüşme sağlamıştım. Biz buranın esnafı olarak çok mağdur olmuştuk. Namaz kılacak yerimiz yok açıkçası, yeni bir mescit yaptılar ama mescit demeye bin şahit ister. Çünkü yapılan mescitte bir tane cam bile yok. Yazın ben birkaç sefer oraya namaz kılmaya gittim. Nefessiz kalıyor insan, her taraf cam, hiçbir şekilde açık bir pencere falan bulamıyorsunuz. Buradan sabahtan akşama kadar 1 milyon kişi geçiyor, ‘abla biz nerede namaz kılabiliriz, en yakın cami nerede’ diye. Burada en yakın cami 20 dakika yürüme mesafesinde. İnsanların hepsi perişan. Görüşmüştüm müftü beyle bir şeyler yapılsın dedim. Kendisi dedi ki, elimizde maddiyat olarak bir şey yok. İki yıl geçti hiç kimse, hiçbir şekilde bir çalışma yapmıyor. Camimizi geri istiyoruz” şeklinde konuştu.