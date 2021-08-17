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Depremin 22'nci yılında eller semaya açıldı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Depremin 22'nci yılında eller semaya açıldı

Depremin 22'nci yılında eller semaya açıldı

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Siyasi Partiler Yangın Siyasi Parti Felaket Kıyamet 

-Anma programı etkinlikleri
-Vatandaşlar
-Protokol
-İl müftüsü konuşma
-Dua edilmesi

( SAKARYA ) SAKARYA

- 17 Ağustos’un 22'nci yılı dolayısıyla gerçekleşen anma programında eller semaya açıldı. Asrın felaketi olarak bilinen 17 Ağustos depremi anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Anma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Vali Yardımcısı Murat Karasu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Program devamında depremin yaşandığı gece 03.02 saatlerinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda konuşan Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, “Tam 45 saniye süren bir deprem gece 03.02’de olan o deprem adeta bir kıyameti andırıyordu. O deprem sabahında insanlar kalktığında her tarafın yıkıldığını gördü ve herkes bir birini kurtarmak için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiğini bu depremde görüldü.
Yine insanlarımız bu birliği yangın ve sel felaketlerinde gösterdi ve Türkiye adeta bir yumruk gibi oldu” dedi.
Konuşma sonrasında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için eller semaya açılarak dualar edildi.
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