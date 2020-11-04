Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Depremin 108’nci saatinde diş hekiminden acı haber

Depremin 108’nci saatinde diş hekiminden acı haber

ÇALIŞMALARDAN DETAY

Termal Kamera Diş Hekimi Gözyaşı Deprem Bölgesi Umutlu 

-ÖLEN KADININ FOTOĞRAFI

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazından 108 saat sonra acı haber geldi. Ekiplerin enkaz üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından doktor Zarife Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu. Depremin 108’nci saati itibariyle enkaz bölgesinde hareketli dakikalar yaşandı. Enkazdan bir sesin gelmiş olabileceğine yönelik ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, deprem bölgesinde enkaz altından gelecek bir mutlu haberi bekleyen vatandaşlar ise umutlu gözler ile ekiplerin çalışmasını takip etti. Enkaz üzerinde termal kameralar ile çalışmalar yapılırken, sedye ve ambulans ise olay yerinde hazır bekletildi. Yaklaşık 40 dakikalık çalışma esnasında alanda büyük bir sessizlik hakim olurken, umutlar bir anda yerini gözyaşına bıraktı. Doktor Zarife Doğan’ın cansız bedeni ekipler tarafından enkaz altından çıkartıldı. Doğan’ın cansız bedeni Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı