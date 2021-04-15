Depremi hisseden vatandaşlar o anları anlattı

-Zihni Yavuz ile röp.

-Nail Temel ile röp.

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( KOCAELİ -ÖZEL)- Nail Temel:- “Bu deprem yaşadığım diğer depremlere benzemiyor” KOCAELİ



- Kocaeli’de sabah saatlerinde meydana gelen 3 ayrı depremi hisseden vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anlar anlattı. Vatandaşlar, depremin diğer depremlerden farklı olduğunu belirtti.

Kartepe ilçesi Ketenciler Bölgesi'nde sabah saatlerinde 2.0 ila 2.7 büyüklüklerinde 3 deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Kartepe ilçesi Ketenciler bölgesi merkezli, 3.2, 5.1 ve 8.1 km derinliklerde 2.0 ila 2.7 büyüklüklerinde üç ayrı deprem meydana geldi. Meydana gelen depremleri hisseden vatandaşlar ise, korku dolu anlar yaşadıklarını dile getirdiler. Depremler sırasına sarsıntıdan çok gümleme hissi oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, sahur vakti yaşanan depremin ise 10 saniye sürdüğünü belirttiler. “Depremi hissettim ben” Depremi kendisinin hissettiğini ancak çocuklarının hissetmediğini belirten Zihni Yavuz isimli vatandaş, “Depremi hissettim ben. Ama çocuklar evde hissetmediler ama ben hissettim. Uykudaydım, yerde yatıyordum zaten hissettim yani. Baktım pencereden kimsede bir şey yok Allaha şükür” diye konuştu.

“Güm diye bir ses arkasından bir güm daha” Depremin sarsıntı yapmadığını ancak iki defa şiddetli şekilde bir ses hissettiğini belirten Nail Temel isimli vatandaş, “Saat tam kaçtı bilmiyorum ama saat 4 civarıydı. Sahura kalktım yedim yiyeceğimi yattım, tam o arada güm diye bir ses arkasından bir güm daha. Ama bu 10 saniye ya sürdü ya sürmedi ama bayağı sert vurdu. Ben anladım deprem olduğunu ama sallamadı böyle eskiden depremler sallıyordu. Ben 17 Ağustos’ta burada değildim ama 17 Ağustos’tan sonra burada 2 deprem yaşadım. Onlarda bayağı sarsılmıştık. Bu deprem sarsıntı yapmadı sadece vurdu 2 sefer” şeklinde konuştu.

“Korktum uyuyamadım ondan sonra bir daha” Bu depremin önceden yaşadığı depremlerden farklı olduğunu ve kendisini bayağı korkuttuğunu ifade eden Temel, “Korktum uyuyamadım ondan sonra bir daha. Korktum hanıma seslendim hanım benim sesimi duymadı ben de bir daha seslenmedim korkmasın diye. Namazını kıldıktan sonra geldi dedim hanım deprem oldu duydun mu? Bir gümbürtü duydum ama tam olarak anlayamadım dedi.

Ben de fazla üstüne gitmedim. Ben de korktum doğruya doğru. Ama bu yaşadığım depremlere benzemiyor” ifadelerini kullandı.



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