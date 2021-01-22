Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Depreme uykuda yakalandılar

Depreme uykuda yakalandılar

-Sarsıntı ile birlikte avizenin sallanması

Deprem Akalan Kamera Cep Telefonu Deprem Anı 

--İlçenin havadan görüntüsü
--Vatandaş röp

( SİVAS -DRONE)- Sivas’ın Gemerek ilçesi sakinleri 3.9 büyüklükteki depreme gece uykularında yakalandı. SİVAS

- Sivas’ın Gemerek ilçesinde geçtiğimiz gece 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı vatandaşlar deprem anındaki sarsıntıyı ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gemerek ilçesinde saat 00:42'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.62 kilometre olarak açıklanırken bazı vatandaşlar ise evlerinden dışarı çıkmayarak depremin oluşturduğu sarsıntıyı cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde depremin şiddetiyle avizenin sallandığı görüldü.
Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu Yıldırım Şimşek, depremin kısa süreli paniğe neden olduğunu söyleyerek, "Dün gece 00.30 sıralarında evimizde otururken bir sallantı hissettik. Çok şiddetli bir sallantı değildi. Kısa sürdü. Şükür can ve mal kaybımız yok. Kısa süreli paniğe neden oldu" dedi.
(OE-GF-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı