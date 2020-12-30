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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Depreme röportaj sırasında yakalandı

Depreme röportaj sırasında yakalandı

-Roportaj sırasındaki depremden genel detay görüntü

Deprem Akalan Kamera 

--Sokaklardan genel detay görüntü

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, aynı zamanda Çocuk Doktoru olan Avukat Rayhan Bozobalı, röportaj verdiği sırada depreme yakalandı. Aynı zamanda Çocuk Doktoru olan Avukat Rayhan Bozobalı, İHA ile yaptığı röportaj sırasında deprem meydana geldi. Bozobalı'nın çalışanı "Deprem oluyor" demesinin ardından sakin kalmaya çalışan Bozobalı, depremin şiddeti nedeniyle daha sonra "Yere çömelin" diyerek ikazda bulundu. O anlar, kameraya yansıdı. (CA-
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