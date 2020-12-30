Depreme röportaj sırasında yakalandı

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( İZMİR ) - İZMİR



- İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, aynı zamanda Çocuk Doktoru olan Avukat Rayhan Bozobalı, röportaj verdiği sırada depreme yakalandı. Aynı zamanda Çocuk Doktoru olan Avukat Rayhan Bozobalı, İHA ile yaptığı röportaj sırasında deprem meydana geldi. Bozobalı'nın çalışanı "Deprem oluyor" demesinin ardından sakin kalmaya çalışan Bozobalı, depremin şiddeti nedeniyle daha sonra "Yere çömelin" diyerek ikazda bulundu. O anlar, kameraya yansıdı. (CA-



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