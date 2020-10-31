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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Depremden 9 saat sonra sevindiren haber

Depremden 9 saat sonra sevindiren haber

YARALININ ÇIKARILIŞI

( İZMİR )-Enkaz altından 9 saat sonra alkışlarla kurtarıldı-İzmir’deki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından 15 yaşındaki bir çocuk yaralı olarak kurtarıldı İZMİR

Hastane Deprem Nadan Kışla 


- İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sevindiren haber Doğanlar Apartmanı enkazından geldi. Depremden 9 saat sonra 15 yaşındaki Günay Özışık isimli çocuk alkışlarla enkaz altından çıkarıldı. Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı Doğanlar Apartmanında depremden 9 saat sonra 15 yaşındaki Günay Özışık isimli çocuk yaralı olarak kurtarıldı. Alkışlarla enkazdan çıkarılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler çalışmalara devam ediyor SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybetti. İzmir’de 702, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 763 kişi yaralandı. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanırken, 13 binada çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 3 bin 204 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 450 araç görevlendirildi.
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