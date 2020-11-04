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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Depremde yaşamını yitiren Nerrin Erakman toprağa verildi

Depremde yaşamını yitiren Nerrin Erakman toprağa verildi

- Erakman’ın yakınlarının taziyeleri kabulü

Cenaze Deprem Cenaze Namazı Akciğer Kanseri 

-- Erakman’ın cenaze namazı
-- detaylar

( MANİSA )- 2 ay önce eşini kanserden kaybetmişti MANİSA

- İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin enkaza dönüştürdüğü Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi enkazından arama kurtarma çalışmalarının 101.saatinde cansız bedeni çıkarılan Nerrin Erakman, memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde toprağa verildi.
İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ve Manavkuyu ilçelerinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi. Bayraklı ilçesinde Barış Sitesi’nin birinci katında ikamet eden Kulalı Nerrin Erakman, şiddetli depremin enkaza dönüştürdüğü binanın altında kalmıştı. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 101.saatinde Erakman’ın cansız bedenine ulaşıldı. Erakman için memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
İkini namazınI müteakip Süleyman Şah Camii’nde düzenlenen cenaze namazında, Erakman’nın yakınları güçlükle ayakta durdu. Erakman’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanarak, Kula Ebedi Mezarlığı’na defnedildi. 2 ay önce eşini kaybetmişti Öte yandan enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 58 yaşındaki Nerrin Erakman, Ağustos ayı içerisinde akciğer kanseri tedavisi gören eşi gazeteci Reha Erakman’ı kaybettiği öğrenildi. (HY-ÖND-
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