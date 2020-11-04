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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Depremde ölen yaşlı adam memleketinde defnedildi

Depremde ölen yaşlı adam memleketinde defnedildi

Cenaze namazından görüntüler

Cenaze Deprem Akalan Cenaze Namazı Yaşlı Adam 

-Detyalar

( MALATYA ) MALATYA

- İzmir depreminde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Ali Fetin Ülger, memleketi Malatya’da gözyaşları arasında defnedildi. İzmir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme Yılmaz Erbek Apartmanının altında bulunan markette yakalanan Ali Fetin Ülger’in cansız bedenine 3 Kasım Pazartesi günü ulaşıldı. Burada yapılan cenaze işlemlerinin ardından memleketi Malatya’ya getirilen Ülger’in cenazesi Malatya Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında defnedildi.
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