Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Depremde ölen anne ve kızı Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Depremde ölen anne ve kızı Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

- Cenazenin kılındığı Süleeyman Şah Camii

Genç Kız Cenaze Deprem Cenaze Namazı 

-- Acılı ailenin taziyeleri kabul etmesi
-- Anne ve kızın yan yana tabutları
-- yan yana kılınan cenaze namazı
-- cenazelerin camiden çıkarılışı
-- detaylar

( MANİSA ) -- Ailenin babası cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu MANİSA

- İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde enkaz altına kalarak yaşamını yitiren Aynur-Beril Gidiş isimli anne ve kızı, memleketleri Manisa’nın Kula ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur’un da katıldığı cenaze töreninde, Beril’in babası Reha Gidiş güçlükle ayakta durdu. İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı ilçesinde enkaza dönen Rıza Bey Apartmanı’nda yaşayan 27 yaşındaki Beril Gidiş ve 58 yaşındaki annesi Aynur Gidiş’in, arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Depremde yaşamını yitiren anne-kızın cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketi Manisa’nın Kula ilçesine getirildi.
Anne ve kızı için ikindi namazına müteakip Süleyman Şah Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazede, deprem sırasında dışarıda olduğu öğrenilen Gidiş ailesinin babası işinsanı Reha Gidiş, güçlükle ayakta durdu. Baba Gidiş’i, cenaze törenine katılan AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur ile Gidiş ailesinin yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenaze töreninde anne Aynur Gidiş’in tabutunun üzerine baş örtüleri serilirken, genç kızın tabutunun üzerine ise duvak konuldu. Anne ve kızın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanarak Kula Ebedi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze törenine, AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, genç Beril’in mezun olduğu okuldan arkadaşları, Gidiş ailesinin yakınları ve çok sayıda vatanadaş katıldı.
(HY-SC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı