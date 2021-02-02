- Depremde İnci'yi kurtaran Edanur, otobüste doğum yaptırdı

-Bebeğin ve annesinin hastanede görüntüsü

-UMKE ekibinin hastanede görüntüsü

-Hastane acil detay görüntü

-Otobüslerin görüntüsü

-Edanur Doğan Röp.

-Detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- İzmir depreminde enkaz altında kalan İnci Okan’ı kurtaran Aksaray UMKE personeli paramedik (Acil Tıp Teknisyeni) Edanur Doğan, bu kez de Aksaray’da halk otobüsü içerisinde bir kadının doğumunu gerçekleştirerek gönüllere taht kurdu. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsünde yolculuk yapan hamile bir kadının sancılanması üzerine halk otobüsü şoförü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden UMKE ekibinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Edanur Doğan otobüs içerisinde sancılanan Ceylan Kaya (39) isimli kadına ilk müdahaleyi otobüs içerisinde yaptı. Doğumun başlamış olması üzerine UMKE görevlisi Edunar Doğan kadının ve çocuğun sağlığını riske atmamak için doğumu otobüs içerisinde ekip arkadaşlarıyla yaptığı müdahaleyle gerçekleştirdi. Doğumun ardından kadın ve yeni doğan bebek ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 3 kilo 60 gram doğan erkek bebeğe UMKE ekibinde görevli Gökhan ve Burak ismi konuldu. Edanur Doğan gönüllere ikinci kez taht kurdu Aksaray UMKE ekibinde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Edanur Doğan, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan İnci Okan'ı (16), 17 saat sonra kurtarmıştı. İnci’ye ilk yardım elini uzatan ve hemen damar yolu açarak İnci'yi sakinleştirmek için elini tutan Edanur Doğan, dün de Aksaray’da otobüs içerisindeki hamile kadına müdahalesiyle gönüllere ikinci kez taht kurdu. Yaşanan olayı anlatan Edanur Doğan, “Dün saat 17.00 sıralarında komuta merkezimizden ihbarımızı aldık, doğum eyleminin başladığına dair. Olay yerine gittiğimizde de halk otobüsüyle karşılaştık. Zaten otobüse girmemizle bebeğin gelmesi saniyeler içerisinde gerçekleşti. O an bebeği kucağıma aldım. Bir dakika bekledikten sonra göbek kordonunu kestik ekip arkadaşlarımla beraber. Anne ve bebeğin bağlantısını koparıp hastayı ambulansa aldık. Çok heyecanlıydım, çok da mutlu oldum. Daha önce doğum eylemlerine katılmıştım ama halk otobüsünde böyle bir duruma rastlamadım. Vatandaşın içerisinde doğum eylemi gerçekleşti ve annenin de 4. çocuğuydu. Ambulansta gereken müdahaleleri yaptık. İkisinin de sağlık durumları iyi şekilde hastaneye naklini sağladık. Anneye, bebeğe isim koyup koymadığını sordum. O da 'Hayır koymadım' dedi.

Erkekti bebeğimiz, ben de o sırada 'Ekip arkadaşlarımızdan Gökhan ve Burak var, ikisinin ismini koyarsanız seviniriz' dedim. Annesi de 'Tabii ki koyarım' dedi.

Bu şekilde mutlu bir ana tanık olduk” dedi.

(YC-FM-



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