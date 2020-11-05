Depremde hayatını kaybedenler anıldı - İZMİR

- İzmir Barosu çalışanlarının Rıza Bey Apartmanı önünde mum yakıp karanfil bırakmasıİZMİR (AA) - İzmir 'deki depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. İzmir Barosu öncülüğünde, yıkılan Rızabey Apartmanı enkazı önünde düzenlenen anma töreninde, depremde yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı, mum yakıldı.Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
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