Depremde hayatını kaybeden Elif son yolculuğuna uğurlandı

-Anne Bahriye İnan röportaj

-Baba Hasan röportaj

-Aile yakını ile röportaj

-Cenazenin eve gelmesi

-Babanın görüntüleri

-Cenaze namazı görüntüleri

-Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler



( BURSA )-Okuldan ablası ile birlikte döndü ablası sokakta oyuna dalınca depremden kurtuldu-Eve tek başına çıkan 10 yaşındaki Elif depreme tek başına yakalandı BURSA



- İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif İnan memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve babası işte olan Elif’in ablası Aylin İnan ile birlikte depremden kısa bir süre önce okuldan eve geldiği, ablası Aylin’in evin önünde arkadaşları ile kaldığı Elif’in ise eve çıktığı bu esnada da depremin yaşandığı belirtildi. İzmir’de meydana gelen depremin ateşi Orhangazi’ye de düştü. Aslen Orhangazi'li olan ve bir süredir İzmir Bayraklı’da yaşayan Hasan ve Bahriye İnan çiftinin 10 yaşındaki kızları Elif İnan Bayraklı’daki evlerinde tek başına olduğu esnada depremde yıkılan evlerinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ablası ile okuldan gelmiş İzmir Bayraklı adliyesinde görev yapan Anne Bahriye İnan ile 1992 yılında vatani görevini yerine getirirken mayına basması sonucu ayağını kaybeden Güneydoğu Gazisi Hasan İnan’ın da askeriyeye ait Tank fabrikasında işte oldukları esnada enkaz altında kalan 10 yaşındaki Elif, 14 yaşındaki Ablası Aylin ile birlikte okuldan eve geldiler. Abla Aylin evin önünde arkadaşları ile birlikte kalırken, Elif ise tek başına eve çıktı. Bu esnada meydana gelen depremde evden çıkamayan Elif İnan, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 22 saat sonra enkazdan çıkarıldı Deprem sonrasında evlerine gelen anne Bahriye ile baba Hasan İnan korkunç manzara ile karşı karşıya kaldı. Elif’ten uzun süre ses alamayan ekipler depremden yaklaşık 22 saat sonra Elif’in cansız bedenine ulaştı. Binlerce insan uğurladı Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif İnan’ın cenazesi cumartesi günü gece saatlerinde Orhangazi’ye getirildi.

Elif İnan dün ikindi vakti baba memleketi olan Orhangazi’ye bağlı Çeltikçi Mahallesinde köy meydanında ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Elif’in cenazesinde anne Bahriye baba Hasan ile depremden kıl payı kurtulan ablası Aylin gözyaşlarına boğuldu. 10 yaşındaki Elif’in cenaze namazını Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna kıldırırken, cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın, bürokratlar, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kızım yalnız kaldı, kurtaramadım" Cenazede güçlükle ayakta durabilen Anne Bahriye İnan, kızının yalnız kaldığını kızını kurtaramadığını söyleyerek gözyaşı döktü. Anne Bahriye İnan, gitti yavrum diyerek ağlarken, çıkaramadık, çıkaramadılar kızımı dedi.

"Binamız için defalarca etüt yapılsın diye başvurdum" Cenazede konuşan baba Hasan İnan oturdukları binanın deprem sağlamlığı için defalarca başvuru yapmasına rağmen yapılmadığını belirterek, özellikle tüm kurumlara, belediyelere sesleniyorum ben. Tüm inşaatların, binaları kontrol etsinler. Etütten geçirsinler. Bu canlar kolay kazanılmıyor. Aslanlar gibi zeki çocuklardı hepsi. Süper beyinler gitti. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bunları tekrar tekrar söyledim. Bu eve etüd yapalım. Ama yapılmadı. Kontroller yapılmadı dedi.

Depremde işyerinde olduğunu belirten baba Hasan İnan, işlerim vardı. Sonra evin yanına geldim. Ev yıkılmıştı maalesef diye konuşan İnan, benim kızım, beyaz atına bindi gitti. İnsanlar ölmesin diye konuştu.





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