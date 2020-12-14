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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Depremde Dilek Sitesi enkazından kurtarılan kediler sıcak yuva arıyor

Depremde Dilek Sitesi enkazından kurtarılan kediler sıcak yuva arıyor

-kedilerden detay

Hastane Deprem Doğal Yaşam Alanı Göreme Hayvan 

--kedilerin mama yemesi
--ekiplerin ilgilenmesi
--röp
--genel ve detay

( ELAZIĞ )- Tedavisi tamamlanan kediler gözlerini kaybetti ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen depremde 14 kişini hayatını kaybettiği Dilek Sitesi enkazından kurtarılan 2 kedinin hayvan hastanesindeki tedavisi tamamlanırken, her ikisi de gözlerini kaybetti. Gözleri artık görmeyen 2 kedi, doğal yaşam alanında hayatlarını devam ettiremeyecek olması nedeniyle sıcak bir yuva bekliyor. 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37 , Malatya'da 4 kişi olmak üzere 41 hayatını kaybetti. 14 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek Apartmanı enkazından 2 kedi de yaralı olarak kurtarıldı. Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evine getirilen ve tedavi altına alınan kediler aldıkları darbeler sonucu gözlerini kaybetti. Gözünü kaybeden kedilerden biri aynı zamanda sağ kulak ve kuyruğunun yarısını kaybetti. Depremden buyana tedavileri süren kedilerin diğer kırık ve açık yaraları iyileşti. Hayvan hastanesi personelleri tarafından dişi olanına ‘Prenses’, erkek olana ise ‘Bozo’ ismi kondu. Kendi başlarına hayatlarını sürdüremeyecek olan iki kedi, şimdi sahiplenerek sıcak bir yuvaya kavuşmayı bekliyor. Kedilerin deprem esnasında geldiğini belirten Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil, “İki kedimiz de iki gözünü birden kaybetti. Dolayısıyla doğal yaşam alanında sokakta yaşama imkanı yok. 10 aydan fazla bir süredir bizimleler. Biz bakmakta imtina etmiyoruz ama sevgiye bir ya da birkaç kişinin sevgisine ihtiyaçları var. Umuyoruz ki birileri bunları sahiplenir ve onlara sevgi ortamı hazırlayabilirler. Çünkü dışarıda tek başlarına yaşamaları mümkün değil, avlanamazlar. Bunların ilgiye daha fazla ihtiyaçları var. Bunların iyileşme ihtimalli yok çünkü hiçbir zaman göremeyecekler. Bize geldiklerinde tedavi ihtimali kalmamıştı, gözler gitmişti ve bu halde geldiler. Biz, hayatlarını bundan sonra en kaliteli ve rahat geçirmelerini sağlıyoruz. Enkaz altında çıkarıldıkları hale göre çok iyiler ve yaraları yok, sağlıklılar” diye konuştu.
(CK-HİV-
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